В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России

09.01.2018 09:51

В "ДНР" имитируют процесс развития банковского сектора, предлагая жителям оккупированной части области осуществлять платежи через Интернет посредством российской финансовой компании с сомнительной репутацией.

"Просто, быстро и выгодно", - рекламируют новую услугу фейковый "Центральный республиканский банк" и некая финансовая компания "РОСТ".

«Воспользоваться сервисом онлайн-платежей можно на сайте https://*********, предварительно подключив услугу в любом отделении Центрального Республиканского Банка или ФК «Рост». Данный сервис онлайн-платежей позволяет оплачивать услуги платежными картами Центрального Республиканского Банка и ФК «Рост», - цитируют оккупационные СМИ сообщение «пресс-службы ЦРБ ДНР».

Ожидается, что принимать платежи сервис будет уже с 15 января 2018 года. При этом сайт откровенно сырой и наполовину не заполнен.

Но самое главное – на сайте нет и не предусмотрено тарификации, по которой с платежных карт будет списываться комиссия: «На нашем сервисе нет фиксированной платы. Оплата взымается с плательщика непосредственно при осуществлении платежа в виде комиссии. Комиссия на нашем сервисе изменяется в зависимости, от:

- компании, услуги которой вы оплачиваете;

- от типа карты, с помощью которой вы оплачиваете платеж (зарплатная, кредитная и т.п.)»

Сведущий человек, конечно, догадается, что услуги частной компании «РОСТ» сами по себе баснословно дороги. Потому что «РОСТ» - это именно та компания, с которой в «республике» осенью 2017 года стартовал процесс возобновления «кредитования».

Причем если изначально обслуживание кредитных карт предполагалось в размере 36-38% годовых, то сейчас компания, не стесняясь, заявляет о 48% - при том, что перечень ее возможностей ограничен безналичными расчетами: ими якобы можно расплатиться в магазинах, на заправках и в аптеках, но снять наличные невозможно.

Кто же этот смелый инвестор, расположившийся в бывшем офисе «Укрбизнесбанка» младшего Януковича, готовый взять на себя риски работы в непризнанной «республике», пусть и на условиях финансового монополиста и за беспрецедентные проценты?

Да ничего особенного, просто очередная «пирамида» российского происхождения. В РФ компания с этим названием скандально отметилась в 2015 году, когда в Татарстане были арестованы ее руководители по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. В офисах компании прошли обыски, МВД официально заявило, что КПК «РОСТ» имеет признаки многоуровневой финансовой пирамиды. По предварительным данным, пострадали около 10 тысяч россиян, ущерб вкладчиков составил более 100 миллионов рублей.

Именно в такой "РОСТ" жителям оккупированного Донбасса предлагают вкладывать свои деньги: через кредиты и платежи с "плавающей" комиссией.

Источник Остров.