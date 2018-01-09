- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России09:51
- В BellingCat утверждают, что полк «Азов» уже давно получил летальное оружие из США09:07
- “Ру***ий мир” встречает своих героев: в “ДНР” отправили на пытки боевика, освобожденного по обмену08:41
- Сутки в АТО: 6 обстрелов, 3 раненых08:18
В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России
В "ДНР" имитируют процесс развития банковского сектора, предлагая жителям оккупированной части области осуществлять платежи через Интернет посредством российской финансовой компании с сомнительной репутацией.
"Просто, быстро и выгодно", - рекламируют новую услугу фейковый "Центральный республиканский банк" и некая финансовая компания "РОСТ".
«Воспользоваться сервисом онлайн-платежей можно на сайте https://*********, предварительно подключив услугу в любом отделении Центрального Республиканского Банка или ФК «Рост». Данный сервис онлайн-платежей позволяет оплачивать услуги платежными картами Центрального Республиканского Банка и ФК «Рост», - цитируют оккупационные СМИ сообщение «пресс-службы ЦРБ ДНР».
Ожидается, что принимать платежи сервис будет уже с 15 января 2018 года. При этом сайт откровенно сырой и наполовину не заполнен.
Но самое главное – на сайте нет и не предусмотрено тарификации, по которой с платежных карт будет списываться комиссия: «На нашем сервисе нет фиксированной платы. Оплата взымается с плательщика непосредственно при осуществлении платежа в виде комиссии. Комиссия на нашем сервисе изменяется в зависимости, от:
- компании, услуги которой вы оплачиваете;
- от типа карты, с помощью которой вы оплачиваете платеж (зарплатная, кредитная и т.п.)»
Сведущий человек, конечно, догадается, что услуги частной компании «РОСТ» сами по себе баснословно дороги. Потому что «РОСТ» - это именно та компания, с которой в «республике» осенью 2017 года стартовал процесс возобновления «кредитования».
Причем если изначально обслуживание кредитных карт предполагалось в размере 36-38% годовых, то сейчас компания, не стесняясь, заявляет о 48% - при том, что перечень ее возможностей ограничен безналичными расчетами: ими якобы можно расплатиться в магазинах, на заправках и в аптеках, но снять наличные невозможно.
Кто же этот смелый инвестор, расположившийся в бывшем офисе «Укрбизнесбанка» младшего Януковича, готовый взять на себя риски работы в непризнанной «республике», пусть и на условиях финансового монополиста и за беспрецедентные проценты?
Да ничего особенного, просто очередная «пирамида» российского происхождения. В РФ компания с этим названием скандально отметилась в 2015 году, когда в Татарстане были арестованы ее руководители по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. В офисах компании прошли обыски, МВД официально заявило, что КПК «РОСТ» имеет признаки многоуровневой финансовой пирамиды. По предварительным данным, пострадали около 10 тысяч россиян, ущерб вкладчиков составил более 100 миллионов рублей.
Именно в такой "РОСТ" жителям оккупированного Донбасса предлагают вкладывать свои деньги: через кредиты и платежи с "плавающей" комиссией.
Источник Остров.
Теги: Донбасс, банк, финансовая пирамида, ДНР
- "МГБ ЛНР" разгоняет информацию, что к "перевороту" причастны "дрёмовцы", - ИС
- Началось! Финансовая пирамида МММ-2011 сворачивает свои выплаты
- Захарченко "разрешил" жителям "республики" не возвращать кредиты украинским банкам
- Western Union остановил переводы из РФ в Украину без открытия банковского счета
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- Госбанки монополизировали депозиты украинцев
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"12:24
- "Устали, морально выдохлись. Апатия и усталость..." - опубликованы неожиданные признания боевика "ДНР", насмешившего соцсети. ВИДЕО 12:06
- "Мы станем рядом": у террористов "ДНР" появился "братский народ". ВИДЕО10:24
- Ситуация на КПВВ сегодня, 9 января09:57
- В "ДНР" запускается "финансовая пирамида" из России09:51
- В BellingCat утверждают, что полк «Азов» уже давно получил летальное оружие из США09:07
- “Ру***ий мир” встречает своих героев: в “ДНР” отправили на пытки боевика, освобожденного по обмену08:41
- Сутки в АТО: 6 обстрелов, 3 раненых08:18
- В Сахаре выпало 40 см снега15:00
- Старый Новый год принесет морозы. Синоптики сделали прогноз14:53
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю14:45
- В Китае построили самый длинный морской мост в мире14:24
- "Алло" запускает виртуальный магазин14:15
- Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности14:06
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе13:44
- Гаагский трибунал для России по Донбассу: опубликованы новые доказательства российского вторжения, которые приобщат к иску Украины13:26
- В США сделали мультсериал про Дональда Трампа (ВИДЕО)13:05
- Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» - «Рома»12:45
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Как гадать на Рождество 2018
- Какие преимущества дает справка ВПЛ