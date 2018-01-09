В Мариуполе бывшие переселенцы требовали выплату пенсий

09.01.2018 16:41

Сегодня в Пенсионный фонд обратились двое бывших переселенцев, которые добиваются выплаты пенсий. В Мариуполь эти люди переехали из Донецка, приобрели жилье и отказались от статуса переселенца. С августа прошлого года Пенсионный фонд прекратил выплаты, как утверждает адвокат Ирина Бирюкова, мариупольцев вынуждают получить справку ВПЛ.

Один из обратившихся в пенсионный фонд рассказал 0629 свою историю. Зовут мужчину Павел Бедарев. Он работал шахтером в Донецке, но был вынужден покинуть город в 2014 году, т.к. понял, что “с орками ему не по пути”. Экс-переселенец говорит, что перебрался сначала в пгт Мангуш, потом в Мариуполь. “Некоторое время получал пенсию, а в августе 2017 года мне перестали платить. После чего я подал в суд на Пенсионный фонд в ноябре. Жовтневый суд принял решение в мою пользу, а они подали апелляцию. Вот 13 декабря апелляционный суд принял решение в мою пользу. Решение пришло 25 декабря мне и, соответственно, фонду тоже. Но платить никто не собирается, как понимаю... ” - рассказывает мужчина.

Другой обратившийся - известный фотограф Сергей Ваганов, который является пенсионером по инвалидности. Мужчина также переехал из Донецка, но отказался от статуса переселенца в 2016 г. Выплаты также для него прекратились в августе. “Мне предложили два варианта на выбор: или идти в управление соцзащиты, или получить справку переселенца и возвратиться к прежнему состоянию”, - рассказывает он. Сергей Ваганов продемонстрировал решение суда и сказал, что пенсионный фонд не выполняет свои законные обязанности.

Адвокат Ирина Бирюкова, представляющая интересы мужчин, отметила, что людей дискриминируют. “Они имеют право, но не обязаны иметь статус переселенца. Поэтому мы боремся”, - говорит она. Также, по сведениям адвоката, она ведет 5 подобных дел лично, а также консультирует на расстоянии множество людей. “По Украине таких дел сотни”, - уверена она.

В компании журналистов экс-переселенцы и адвокат зашли в Фонд. Начальницы на месте не было, и на вопросы отвечала заместитель начальника управления Светлана Пистелева. “Решения суда, которые вступили в законную силу и которые поступают в управление, мы выполняем”, - заявила она. Она пообещала, что в ближайшее время пенсии будут выплачены.

Заместитель начальника управления заявила, что решение суда конкретно по Ваганову вступило в силу 29-ого декабря, и нужно выяснить, когда оно пришло в их инстанцию. “Отрабатываем на выплатной период февраля”, - добавила Светлана Пистелева.

По словам адвоката, в юридическом отделе Пенсионного фонда ей сказали, что у них не хватает сотрудников, и они не знают, когда будут выплаты. Светлана Пистелева заявила, что поступающие документы обрабатываются в течение 10 дней. Она добавила, что экс-переселенцев в Мариуполе чуть больше 100 человек, но некоторые получили статус ВПЛ вновь. В юридическом отделе фонда в свою очередь заявили, что решения суда к ним не поступали.

“Все вопросы - в канцелярию Жовтневого суда, которая к нам не направила на адрес свое постановление. У нас в суде очень много дел, поэтому за каждого индивидуально мы не можем ходить и узнавать”, - ответили юристы Пенсионного фонда. Также они спросили, почему сами люди, которым пришли постановления, или их адвокаты не пришли в канцелярию Фонда и не зарегистрировали документ.

Адвокат спросила, для чего пенсионный фонд подавал заявление в апелляционный суд, зная, что решение первой инстанции законно, и люди вынуждены находиться без средств к существованию. “Я полуголодный сижу”, - сказал Павел Бедарев. В пенсионном фонде предложили общественной организации инициировать изменения в закон Украины. Также сотрудники пенсионного фонда заявляли, что журналисты блокируют их работу, и попросили покинуть помещение.

В итоге было решено, что в феврале один из мужчин, Бедарев, получит проплату всей задолженности, что касается Ваганова — то адвокат выяснит этот вопрос в канцелярии. “Насколько я поняла, пенсионный фонд якобы не получал решение суда, но при этом знает, что дело находится в суде первой инстанции, что человек долгое время остается без пенсии и имеет право получить решение суда для дальнейших действий — обжаловать или не обжаловать”, - сказала адвокат Ирина Бирюкова. Тем не менее, выплата будет за один месяц, а позже, по предположению адвоката, Фонд вновь обратится в апелляционный суд.

“Подобные случаи мы должны предавать огласке. Министерство соцполитики закрывает глаза. Мы задали вопрос заместителю министра. Но пока - тишина”, - отметила Ирина Бирюкова.

Напомним, с августа этого года Пенсионный фонд Мариуполя без предупреждения прекратил выплату пенсий гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию из оккупированных населенных пунктов, приобрели жилье в городе, получили постоянную прописку и отказались от статуса переселенца. Их снова вынуждают получить справку ВПЛ, и это является одним из условий возобновления выплаты пенсии.

В декабре 2017-го Мариупольский суд принял решение в пользу людей, отказавшихся от статуса переселенца, по делу о неправомерных действиях Пенсионного фонда.