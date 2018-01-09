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В Мариуполе для переселенцев купили 43 квартиры
В Мариуполе приобретено 43 квартиры для квалифицированных переселенцев - медиков, силовиков, педагогов. Данная информация опубликована на сайте городского совета.
Квартиры приобретались у жителей города при совместном финансировании из городского и государственного бюджета - 50 на 50%. Всего было выделено 30 млн. грн.
Продать квартиру мог каждый житель Мариуполя. Однако, было условие - стоимость 1 квадратного метра не должна превышать чуть более 11 тыс. грн.
Как уже писал 0629, планировалась покупка максимального количества квартир по наиболее выгодной цене. Предполагалось, что на эти деньги купить 70-80 квартир, но купили 43. Среди них - 10 однокомнатных, 18 двухкомнатных, 14 трехкомнатных, 1 четырехкомнатная на общую сумму 20,2 млн грн.
Причин тому несколько. Во-первых, во время выбора квартир оказалось, что большинство из них не подходят по тем или иным критериям. Всего поступило 153 заявки от жителей, на общую сумму более 68 млн. грн.
Это 45 однокомнатных, 59 двухкомнатных, 35 трехкомнатных, 8 четырехкомнатных и 5 домов. Часть из предложений были отсеяны из-за превышения допустимой цены, также было принято решение не покупать дома из-за дорогого содержания.
На самом заседании комиссии стали оценивать состояние квартир. Оказалось, большинство из них практически не пригодны для жилья и нуждаются в ремонте. Члены комиссии тут же отсеяли все эти предложения, ведь квартира приобретается в качестве служебного жилья и не будет переходить в собственность граждан. То есть переселенцам нужно заехать и жить, а не делать ремонт.
Таким образом, было выбрано 56 квартир.
Как удалось узнать 0629 из собственных источников, все сделки купли-продажи осуществлялись накануне Нового года. У продавцов недвижимости практически не было времени на сбор справок и решение конфликтных вопросов. Известно, что одна из квартир оказалась в аресте.
В итоге удалось осуществить только 43 сделки. Оставшиеся деньги будут возвращены в бюджет – 50% в городской и 50% в государственный.
Средняя стоимость приобретенных квартир – 281,7 тыс. грн за однокомнатную, 478,2 тыс. грн за двухкомнатную, 572,9 тыс. грн за трехкомнатную, 763,1 тыс. грн за четырехкомнатную. В среднем 1 квадратный метр жилья стоил 9684 грн/квадратный метр.
Отметим, что представители комиссии при отборе квартир не смотрели на то, угловая квартира или нет, на каком этаже и в каком районе расположена. Здесь действовало правило: «Восточный – это тоже часть Мариуполя».
8 квартир было куплено в Кальмиусском районе Мариуполя, 7 – в Приморском районе и по 14 квартир – в Левобережном и Центральном районах.
Отметим, что в городе была принята программа строительства жилья и в 2018 году начнется строительство нового дома на ул. Азовстальской. Часть квартир получат именно переселенцы. Что же касается дальнейшей покупки квартир на вторичном рынке, то сейчас неизвестно, будет ли она проводится в текущем году или нет.
Теги: Донбасс, Мариуполь, квартиры, бюджет, переселенцы
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