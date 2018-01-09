В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"

09.01.2018 12:24

Сотрудники уголовного розыска задержали в Славянске Донецкой области местную жительницу 1997 года рождения, которая в 2014 году присоединилась к пророссийской террористической организации "ДНР" Как сообщается, информацию о ней правоохранители получили от местных жителей.

"Подозреваемая рассказала, что в апреле 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись со сторонниками "русского мира" и их кураторами, девушка активно присоединилась к "работе": она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, которые въезжали в город", - рассказали в полиции.

После начала в Славянском районе активной фазы антитеррористической операции злоумышленница вместе с сожителем сбежала в оккупированный РФ Донецк.

"Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую "ДНР", но со временем поняла, что "никому не нужна". Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой", - отметили в ведомстве.