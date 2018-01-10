Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие

10.01.2018 17:10

По данным украинской разведки, в соединениях и частях российских оккупационных войск усиливаются противоречия между кадровыми российскими военнослужащими и наемниками из числа местного населения, что приводит к росту числа случаев открытого неповиновения.

В ГУР МОУ отмечают: «Так, 8 января с.г., в одном из подразделений специального назначения т.н. 1-го армейского корпуса противника, из-за нежелания подчиненными выполнять приказы российских офицеров произошло столкновение с применением оружия. В результате один боевик был убит и один ранен».

Источник: https://donpress.com