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Потери боевиков на Донбассе: появились подробности

10.01.2018 10:56
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Потери боевиков на Донбассе: появились подробности

В период с 3 по 9 января подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 16 человек. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В частности, по данным ИС, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 10 погибших. Еще шесть боевиков потеряла т.н. "ЛНР".

Вместе с тем, отметили эксперты, противник продолжает получать помощь из РФ.

"Для обеспечения деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" в период с 3 по 9 января с территории России было доставлено в Луганск 14 грузовых автомобилей с ГСМ, а на ж/д. станцию Ровеньки прибыл железнодорожный эшелон, который доставил около 760 тонн ГСМ", – рассказали в ИС.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое украинских военных.

27 декабря состоялось долгожданное освобождение украинских заложников в два этапа. Сначала украинская сторона обменялась с "ЛНР" – освободили 16 человек, а через некоторое время состоялся обмен с "ДНР" – на подконтрольную Украине территорию вернулись 58 человек. Боевикам украинская сторона передала не 306 боевиков, как ранее анонсировалось, а 238 человек – 165 в "ДНР" и 73 в "ЛНР". Это связано с тем, что много лиц из списка были либо ранее освобождены из мест содержания, либо отказались возвращаться в ОРДЛО.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики
 
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