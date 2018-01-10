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Семьям уязвимых категорий с детьми с линии разграничения 4 месяца будет предоставляться гуманитарная помощь
Еще 19 декабря 2017 в рамках акции «Папа для Украины» началась выдача гуманитарной помощи для семей с детьми в возрасте до 3 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Акция продлится в течение 4 месяцев (декабрь 2017 — март 2018) на территориях Станично-Луганского, Новоайдарского и Попаснянского районов Луганской области.
Целью проектной деятельности является уменьшение влияния конфликта на жизнь уязвимых детей и их семей / приемных семей, убедившись в том, что дети защищены в семейной среде и в состоянии продолжать развиваться в Луганской области.
Во время реализации проекта, который инициировал Папа Римский Франциск, будет оказана гуманитарная поддержка в виде наборов детского питания и наборов детской гигиены ежемесячно 1000 детям, проживающим на линии разграничения. 200 акушерских наборов получат беременные женщины, которые в ближайшее время готовятся стать мамами, еще 200 наборов получат родители новорожденных детей. Также в рамках осуществления инициативы Папы Римского планируются такие виды деятельности, как ремонт помещений, предоставление гуманитарной материальной поддержки в натуральной форме: товаров для предупреждения переохлаждения и обеспечения срочных потребностей уязвимых семей с детьми по подготовке к зиме на основании индивидуальной оценки потребностей, лекарств, оплата медицинских услуг и связанных расходов (серая зона), психологические и психотерапевтические консультации.
Выбор бенефициаров проекта сделан согласно критериям уязвимости, которыми пользуются государственные социальные службы для определения семейств в условиях кризиса, а также такие дополнительные:
— дети, пострадавшие в результате конфликта или имеют психологические травмы / жертвы насилия;
— дети, потерявшие родителей / опекунов, особенно в результате конфликта;
— разведенные с семьей дети, в случаях, когда семья была разделена в результате конфликта;
— дети под риском потери родительской опеки или попечителя из-за сложных жизненных условий / зависимости / болезни;
— дети, имеющие проблемы со здоровьем;
— дети, живущие в условиях крайней бедности / имеют жилищные проблемы;
— дети молодых матерей (до 18 лет) в условиях кризиса;
— дети, которые воспитываются одним из родителей;+
— дети из многодетной семьи.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, помощь, гуманитарная помощь, переселенцы
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