Семьям уязвимых категорий с детьми с линии разграничения 4 месяца будет предоставляться гуманитарная помощь

10.01.2018 20:57

Еще 19 декабря 2017 в рамках акции «Папа для Украины» началась выдача гуманитарной помощи для семей с детьми в возрасте до 3 лет, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Акция продлится в течение 4 месяцев (декабрь 2017 — март 2018) на территориях Станично-Луганского, Новоайдарского и Попаснянского районов Луганской области.

Целью проектной деятельности является уменьшение влияния конфликта на жизнь уязвимых детей и их семей / приемных семей, убедившись в том, что дети защищены в семейной среде и в состоянии продолжать развиваться в Луганской области.

Во время реализации проекта, который инициировал Папа Римский Франциск, будет оказана гуманитарная поддержка в виде наборов детского питания и наборов детской гигиены ежемесячно 1000 детям, проживающим на линии разграничения. 200 акушерских наборов получат беременные женщины, которые в ближайшее время готовятся стать мамами, еще 200 наборов получат родители новорожденных детей. Также в рамках осуществления инициативы Папы Римского планируются такие виды деятельности, как ремонт помещений, предоставление гуманитарной материальной поддержки в натуральной форме: товаров для предупреждения переохлаждения и обеспечения срочных потребностей уязвимых семей с детьми по подготовке к зиме на основании индивидуальной оценки потребностей, лекарств, оплата медицинских услуг и связанных расходов (серая зона), психологические и психотерапевтические консультации.

Выбор бенефициаров проекта сделан согласно критериям уязвимости, которыми пользуются государственные социальные службы для определения семейств в условиях кризиса, а также такие дополнительные:

— дети, пострадавшие в результате конфликта или имеют психологические травмы / жертвы насилия;

— дети, потерявшие родителей / опекунов, особенно в результате конфликта;

— разведенные с семьей дети, в случаях, когда семья была разделена в результате конфликта;

— дети под риском потери родительской опеки или попечителя из-за сложных жизненных условий / зависимости / болезни;

— дети, имеющие проблемы со здоровьем;

— дети, живущие в условиях крайней бедности / имеют жилищные проблемы;

— дети молодых матерей (до 18 лет) в условиях кризиса;

— дети, которые воспитываются одним из родителей;+

— дети из многодетной семьи.

Источник: http://lugradar.net