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Ущерб в результате военных действий на Донбассе оценен в 13 млрд гривен
10.01.2018 21:41
В Донецкой и Луганской областях в результате обстрелов нанесен ущерб более 15-ти тысячам объектов, передает MRPL.CITY.
На Донетчине с момента начала АТО подверглись повреждениям или разрушениям 7403 объекта на сумму 4 млрд гривен. Больше всего пострадал от обстрелов жилой фонд - насчитывается 7151 поврежденное здание. Кроме того, урон нанесен торговым площадкам (31), школам (27), медучреждениям (21), а также объектам дорожно-транспортной инфраструктуры (36). Об этом говорится в ответе на запрос "Главкома" о сводных данных о поврежденных, разрушенных объектах и общих убытках, нанесенных Донбассу, предоставленным военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской обл.
В Луганской области по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывалось 7627 пострадавших объектов, а сумма убытка составляла 9 млрд грн.
Теги: Донбасс, война, ущерб
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