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"ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
11.01.2018 14:05
Работа сотового оператора "МТС-Украина" нарушена в "ДНР" в результате повреждения украинскими силовиками кабеля вблизи поселка Еленовка к югу от Донецка. Об этом заявил сегодня "министр связи" самопровозглашенной республики Виктор Яценко.
"ВСУ перерезали кабель "МТС-Украина" идущий в сторону Еленовки. По этой причине отсутствует связь сотового оператора МТС", — отметил Яценко.
Он добавил, что в настоящее время специалисты ищут возможность восстановить поврежденное волокно и возобновить работу оператора на территории "ДНР".
Теги: Донбасс, МТС, повреждения, ДНР
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