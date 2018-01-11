"ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС

11.01.2018 14:05

Работа сотового оператора "МТС-Украина" нарушена в "ДНР" в результате повреждения украинскими силовиками кабеля вблизи поселка Еленовка к югу от Донецка. Об этом заявил сегодня "министр связи" самопровозглашенной республики Виктор Яценко.

"ВСУ перерезали кабель "МТС-Украина" идущий в сторону Еленовки. По этой причине отсутствует связь сотового оператора МТС", — отметил Яценко.

Он добавил, что в настоящее время специалисты ищут возможность восстановить поврежденное волокно и возобновить работу оператора на территории "ДНР".