Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием

11.01.2018 17:51

Главарь "ДНР" Александр Захарченко косвенно подтвердил что псевдореспублика может получать оружие через непризнанную Южную Осетию. Это следует из его заявления сегодня на пресс-конференции, сообщает Остров с ссылкой на сепаратистские СМИ.

"К нам приезжал президент (Анатолий Бибилов – ред) Республики Южная Осетия вместе с представителями министерства обороны. Нами был проработан ряд документов о сотрудничестве в военной и банковской сферах. В ближайшее время они будут направлены на подпись в Народный Совет", — сказал он.

Как сообщалось ранее, советник главаря "ДНР" Александр Казаков прогнозирует, что в случае обострения ситуации на фронте боевики будут получать самое современное оружие через Южную Осетию. "У Донбасса может появиться своя форточка - например, Южная Осетия, которая будет поставлять армии ДНР современное оружие, чтобы уравновесить "канадскую форточку"", - написал Казаков в соцсети, комментируя факты поставки США и Канадой вооружения для ВСУ.

Россия контролирует экономику оккупированной части Донбасса через марионеточную, частично признанную Южную Осетию. РФ, которая вместе с Никарагуа, Венесуэлой и Науру признала "республику", пользуется этим обстоятельством для легализации сомнительных финансовых операций. Непризнанная "республика Южная Осетия" традиционно служит посредником для контрабанды продукции, произведенной на оккупированных территориях и контрабандных же поставок сырья и оборудования. Собственной оборонной промышленности Южная Осетия не имеет – "республика" полностью экипируется российским вооружением.