- С флагом Украины произошел инцидент в Мариуполе18:53
- Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием17:51
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии17:33
- Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией17:01
- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС14:05
- "Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО13:54
- На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»12:19
- Ситуация на КПВВ сегодня, 11 января09:17
- Вновь жертвы! За сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов08:21
Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием
Главарь "ДНР" Александр Захарченко косвенно подтвердил что псевдореспублика может получать оружие через непризнанную Южную Осетию. Это следует из его заявления сегодня на пресс-конференции, сообщает Остров с ссылкой на сепаратистские СМИ.
"К нам приезжал президент (Анатолий Бибилов – ред) Республики Южная Осетия вместе с представителями министерства обороны. Нами был проработан ряд документов о сотрудничестве в военной и банковской сферах. В ближайшее время они будут направлены на подпись в Народный Совет", — сказал он.
Как сообщалось ранее, советник главаря "ДНР" Александр Казаков прогнозирует, что в случае обострения ситуации на фронте боевики будут получать самое современное оружие через Южную Осетию. "У Донбасса может появиться своя форточка - например, Южная Осетия, которая будет поставлять армии ДНР современное оружие, чтобы уравновесить "канадскую форточку"", - написал Казаков в соцсети, комментируя факты поставки США и Канадой вооружения для ВСУ.
Россия контролирует экономику оккупированной части Донбасса через марионеточную, частично признанную Южную Осетию. РФ, которая вместе с Никарагуа, Венесуэлой и Науру признала "республику", пользуется этим обстоятельством для легализации сомнительных финансовых операций. Непризнанная "республика Южная Осетия" традиционно служит посредником для контрабанды продукции, произведенной на оккупированных территориях и контрабандных же поставок сырья и оборудования. Собственной оборонной промышленности Южная Осетия не имеет – "республика" полностью экипируется российским вооружением.
Теги: Донбасс, оружие, Южная Осетия, ДНР
- Прощай, оружие?
- Донецкие боевики похвастались российской военной техникой, но представили и ее как советскую (ВИДЕО)
- В Донецке осудили российского киллера
- На границе Донецкой области у охранника нашли пистолет-пулемёт
- В Донецке неизвестные отстреливают голубей
- На Донетчине обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов
- С флагом Украины произошел инцидент в Мариуполе18:53
- Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием17:51
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии17:33
- Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией17:01
- "ЛНР - нищета и разруха" и Путин на букву "Х": жители оккупированной Луганщины разрисовали памятники боевиков матерными надписями14:57
- Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии14:43
- Изменено расписание нового поезда на Донбассе14:27
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС14:05
- "Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО13:54
- На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»12:19
- С флагом Украины произошел инцидент в Мариуполе18:53
- Кремль в украинском эфире: в Нацсовете сделали важное заявление18:37
- Порошенко в ужасе: СМИ показали правду о том, что на самом деле украинцы думают о нем и о Януковиче. ВИДЕО18:22
- Южная Осетия снабдит «ДНР» оружием17:51
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии17:33
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Колбаса по 900 рублей: рассказ из "ДНР" о "прелестях" жизни под Россией17:01
- США в ОБСЕ объяснили как закончить войну на Донбассе16:41
- Замість Javelin: Штати нададуть Україні ракетні комплекси, яким майже 50 років. ВИДЕО16:23
- В Китае создали многоразовую офисную бумагу16:10
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
- 11 января: Какой сегодня праздник09:08
- Машины разогревать зимой опасно — эксперт08:55
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- ВАЖНО! Ситуация с ПриватБанком: какая угроза для клиентов