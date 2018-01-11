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"Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО

11.01.2018 13:54
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"Кто виноват в войне на Донбассе?": опрос на улицах Запорожья. ВИДЕО

Война на Востоке Украины продолжается уже четвертый год. За это время на Донбассе погибли более двух тысяч украинских военных, а СМИ опубликовали множество доказательств того, что против нас воюют российские войска.
Журналисты 061 решили провести эксперимент: мы вышли на улицы Запорожья и останавливали случайных прохожих, задавая им два вопроса: "Кто виноват в войне на Донбассе?" и "Что нужно сделать, чтобы остановить войну?". Из этого видео мы ничего не вырезали - на записи ответы всех людей, которые согласились отвечать на вопросы, в хронологическом порядке.
Результаты могут показаться пугающими, но важно понимать объективную картину настроений в городе. Нельзя сказать, что этот опрос точно передает отношение запорожцев, т.к. это лишь два десятка из около 700 тысяч людей, живущих в нашем городе. Но примерное состояние дел оценить можно.

Источник 061.ua



Теги: Донбасс, Запорожье, опрос, обстрелы
 
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