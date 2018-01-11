Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»

11.01.2018 12:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»

Об этом пишет украинская журналистка и блогер Алиса Сопова в Фейсбуке.
«На родной линии разграничения все чудесатее и чудесатее! На этот раз кто-то построил самодельный туалет, назвал его «Ласточкино гнездо» и предлагает посетителям платить добровольные взносы», - пишет Сопова.



Теги: Донбасс, платный сервис, туалет, линия разграничения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх