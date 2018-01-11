На линии разграничения появился платный туалет «Ласточкино гнездо»

11.01.2018 12:19

Об этом пишет украинская журналистка и блогер Алиса Сопова в Фейсбуке.

«На родной линии разграничения все чудесатее и чудесатее! На этот раз кто-то построил самодельный туалет, назвал его «Ласточкино гнездо» и предлагает посетителям платить добровольные взносы», - пишет Сопова.