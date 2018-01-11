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“Папахи по дороге не пропейте!” - соцсети “взорвала” новая угроза казаков “ДНР” захватить Киев
Атаман некоего “верного казачества”, террорист “ДНР” Алексей Селиванов разразился угрозами в адрес Киева из-за акций протеста под Киево-Печерской лаврой. Соцсети встретили его заявление громким хохотом.
Об этом сообщает "Диалог.UA". Стоит отметить, что Украинская православная церковь Московского патриархата накликала на себя гнев украинцев из-за откровенной прокремлевской позиции, а также отказа отпевать воинов АТО и маленького ребенка. Активисты даже устроили акцию протеста под Киево-Печерской лаврой, требуя изгнать из храма “агентов ФСБ”. Террористы Донбасса болезненно восприняли такой “наезд” на дружную им московскую патриархию. Селиванов даже пригрозил в случае “захвата” Лавры ввести в Киев армию несуществующей “Новороссии”. Внимание на его угрозу обратил известный украинский политолог Алексей Голобуцкий. Он посмеялся над Селивановым, а также задумался, как поведут себя представители московской патриархии, если угрозы казака фантастическим образом исполнятся.
Теги: Донбасс, Киев, угроза, ДНР, террористы
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