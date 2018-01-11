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С флагом Украины произошел инцидент в Мариуполе
11.01.2018 18:53
В Мариуполе заметили полицейский автомобиль с заклеенным скотчем флагом Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского совета Роман Амелякин.
"Флаг Украины на номере залеплен изолентой и впереди, и на заднем номерном знаке. Интересно, это жизненная позиция или "оперативная необходимость"? Как думаете, друзья? А то спросить было не у кого", - написал он.
Теги: Донбасс, Мариуполь, флаг, инцидент
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