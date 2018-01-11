Ситуация на КПВВ сегодня, 11 января

11.01.2018 09:17

Все пункты пропуска работают в штатном режиме, сообщает погранслужба Украины

Сегодня утром на КПВВ Донбасса наибольшие очереди собрались на «Марьинке» - 100 авто в сторону Бахмута, и 130 в сторону Горловки. На остальных блокпостах ситуация следующая.

«Марьинка» – 50/70; «Новотроицкое» – 60/30; «Гнутово» – 70/60