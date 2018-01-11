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В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии
В Донецке и других городах неподконтрольной Донетчины наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Также перебои со связью наблюдаются и в «ЛНР». Об этом сегодня, 11 января, сообщают местные жители в соцсетях.
«В Донецке проблемы со связью МТС», – пишет автор поста.
Дончане подтверждают проблемы:
Анастасия: «Проблем со связью нет, потому что нет связи»;
Антон: «Минсвязь сообщает, что ВСУ перерезали кабель МТС в районе Еленовки. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления»;
Александра: «Куйбышевский район уже как с час нет МТС».
В Горловке – та же ситуация:
Алексей: «Калиновка и Центрально-городской район – нет»;
Наталия: «ЦГР – МТС связи нет!»;
Алина: «245 квартал. "Феникса" нет, МТС тоже нет»;
Елена: «Кондратьевка без связи МТС».
Жители Енакиево также жалуются на отсутствие связи:
Серега: «На Карло (Енакиево) – "Феникса" нет, МТС нет».
В Луганске отмечается та же проблема:
Лера: «Луганск и его окрестности тоже без МТС»;
Павел: «Луганск – центр тоже без связи».
В Алчевске также нет связи:
Артем: «Я думал, у одного тупит»;
Оксана: «Кто знает, что со связью МТС, когда все заработает?»;
Сергей: «А в Старом районе есть МТС?» – Павлина: «Нет, нету. Батарея полная, а когда набирают – сразу сбрасывает».
При этом в «министерстве связи ДНР» обвиняют в проблеме ВСУ. «ВСУ перерезали кабель МТС-Украина, идущий в сторону Еленовки. Собственно, связи МТС и нет. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления», – сообщили в пресс-службе.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, МТС, ДНР, ЛНР, версия
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