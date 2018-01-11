В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии

11.01.2018 17:33

В Донецке и других городах неподконтрольной Донетчины наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»). Также перебои со связью наблюдаются и в «ЛНР». Об этом сегодня, 11 января, сообщают местные жители в соцсетях.

«В Донецке проблемы со связью МТС», – пишет автор поста.

Дончане подтверждают проблемы:

Анастасия: «Проблем со связью нет, потому что нет связи»;

Антон: «Минсвязь сообщает, что ВСУ перерезали кабель МТС в районе Еленовки. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления»;

Александра: «Куйбышевский район уже как с час нет МТС».

В Горловке – та же ситуация:

Алексей: «Калиновка и Центрально-городской район – нет»;

Наталия: «ЦГР – МТС связи нет!»;

Алина: «245 квартал. "Феникса" нет, МТС тоже нет»;

Елена: «Кондратьевка без связи МТС».

Жители Енакиево также жалуются на отсутствие связи:

Серега: «На Карло (Енакиево) – "Феникса" нет, МТС нет».

В Луганске отмечается та же проблема:

Лера: «Луганск и его окрестности тоже без МТС»;

Павел: «Луганск – центр тоже без связи».

В Алчевске также нет связи:

Артем: «Я думал, у одного тупит»;

Оксана: «Кто знает, что со связью МТС, когда все заработает?»;

Сергей: «А в Старом районе есть МТС?» – Павлина: «Нет, нету. Батарея полная, а когда набирают – сразу сбрасывает».

При этом в «министерстве связи ДНР» обвиняют в проблеме ВСУ. «ВСУ перерезали кабель МТС-Украина, идущий в сторону Еленовки. Собственно, связи МТС и нет. Сейчас специалисты ищут возможность восстановления», – сообщили в пресс-службе.

Источник Донецкие новости.