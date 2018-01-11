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В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности

11.01.2018 19:49
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В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности

По состоянию на 18:00 11 января связь мобильного оператора "Vodafone-Украина" на территории Донбасса, временно неподконтрольной властям Украины, не восстановлена. Более того выяснилось, если поврежденный кабель находится именно на территории "ЛНР/ДНР", то компания не сможет устранить инцидент по причине того, что у специалистов "Vodafone-Украина" нет доступа к большинству объектов на захваченном боевиками востоке Украины, передает "Диалог.UA".

В комментарии "Интерфакс-Украина" пресс-служба мобильного оператора заявила, что в данный момент выясняется возможность доступа к месту поломки. "Если повреждения на неподконтрольной территории, доступа туда у нас вообще нет", - отметили в "Vodafone-Украина".

Как сообщалось ранее, связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня среды 11 января. На отсутствие связи жаловались как жители ОРЛО, так и проживающие на территории ОРДО.



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, Луганск, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР
 
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