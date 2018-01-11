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Вновь жертвы! За сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов
Прошедшие сутки отличались обострением ситуации в районе проведения АТО: противник семь раз обстреливал позиции ВСУ, в результате чего погибли трое украинских бойцов, трое были ранены, а один получил боевую травму. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие и увеличили количество и интенсивность вооруженных провокаций, в том числе из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения", - уточняют в штабе.
Всего за прошлые сутки зафиксировано 7 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В одном случае украинские военные дали агрессору адекватный ответ.
На Луганском направлении в темное время суток боевиками были обстреляны из минометов различных калибров укрепления Вооруженных Сил Украины вблизи Троицкого. Особое огневую активность противник также проявлял в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому неприятель неоднократно, как днем так и вечером, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в районе Новолуганского участники незаконных вооруженных формирований полтора часа обстреливали украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров. Так как в последнем случае обстрелы неприятеля имели прицельный характер и несли непосредственную угрозу для жизни и здоровья украинских воинов, бойцы ВСУ были вынуждены подавить огневую активность противника из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
На Донецком направлении противник нарушал договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов возле Верхнеторецка и шахты Бутовка.
Теги: Донбасс, погибли, АТО, бойцы
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