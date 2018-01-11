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Архив - Донецкая область

Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии

11.01.2018 14:43
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Жителей "ДНР" массово отключают от электроэнергии

Жителей оккупированного Донбасса массово отключают от электроэнергии.

Об этом пишет подконтрольная террористам газета.

В частности, пропагандисты приводят слова главаря "ДНР" Александра Захарченко об отмене распоряжения "совмина" о том, что люди находящиеся в зоне боевых действий имеют право приостановить оплату электроэнергии.

По словам Захарченко, ситуация очень сильно изменилась:многие районы больше не попадают под обстрелы, некоторые - и вовсе стали тыловыми.

Захарченко подчеркнул - "за электроэнергию надо платить". "Это даже обсуждению не подлежит", - сказал он.

Как утверждает боевик, местные "службы" всегда идут людям на встречу и "растягивают сроки уплаты на месяцы, даже на год".

Местные жители жалуются, что члены энергопоставляющей компании ОРДО грозятся отбирать жилье на основании приказа Захарченко, но на просьбы показать этот приказ никак не реагируют.

Захарченко утверждает, что такого приказа не издавал:

"Это похоже на новогоднюю шутку", - сказал главарь группировки.

Источник Трибун.



Теги: Донбасс, электричество, отключение, ДНР
 
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