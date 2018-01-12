Количество оккупантов растет: повышено денежное содержание

12.01.2018 08:12

Как пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в Фейсбуке, денежное содержание боевиков увеличилось, и количество желающих «заработать» выросло.

«В конце 2017-начале 2018 гг прошла ротация личного состава на большинстве позиций в первой линии, при этом фиксировались конфликты между подразделениями, связанные с занятием более оборудованных и лучше укрепленных позиций. Практически во всех частях и подразделениях «2-го АК ЛНР» наблюдается некомплект личного состава. Например, на линию разграничения «13 БТрО» был выведен в количестве менее 100 чел (списочный состав – 120 чел.).

В связи с проблемами в финансовом обеспечении (невыплаты премий и других доплат – при том, что формально с сентября 2017 г. личному составу «2 АК ЛНР» повысили денежное содержание, в частности, боевые надбавки, на 5 тыс. руб), растет количество оккупантов (как из числа местных боевиков, так и российских наемников), желающих уволиться с «военной службы», в том числе из командиров среднего звена. В связи со значительным сокращением финансирования т.н. «ЛНР» из РФ, для обеспечения текущих потребностей в подразделениях «2 АК ЛНР» повсеместно созданы т.н. «батальонные кассы», однако боевики, в т.ч. «офицеры», все чаще отказываются сдавать в них средства.

Кроме того, боевики НЗФ выражают недовольство низким уровнем медицинского обеспечения (отсутствие обезболивающих и других медицинских препаратов), как на передовой, да и в т.н. «ЛНР» в целом. Частично ситуацию спасают поставки из РФ в виде т.н. «волонтерской помощи», однако на протяжении 2017 г ее объемы сильно сократились.

По итогам совещания командования «казачьих» подразделений, дислоцирующихся в «ЛНР», было принято решение о реформировании «казачьих общин» в отдельные подразделения уровня взвод-рота, за счет т.н. «резервов из Краснодона». При этом командир «1 БтрО» («Чечен») выразил желание получить официальный статус «казачьего батальона», пишет Тымчук.