«Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса

12.01.2018 11:55

Миссия Международного комитета «Красного Креста» отправила на оккупированные территории Донбасса около полтонны товаров медицинского назначения, передают fakty.ua.

Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПСУ), грузовой автомобиль с гуманитарным грузом проследовал на неподконтрольные территории через КПВВ «Новотроицкое».

Как отмечают пограничники, в целом 11 января линию разграничения в зоне проведения АТО пересекли 36,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств, в частности, через КПВВ «Майорское» — 9360 человек и 1050 транспортных средств, «Марьинка» — 8935 и 1515, «Новотроицкое» — 6465 и 1075, «Гнутово» — 4115 и 845, «Станица Луганская» — 7610 человек.

По состоянию на утро 12 января, как отмечают в ГПСУ, все КПВВ работают в штатном режиме.

Как ранее писали «ФАКТЫ», контрольный пункт въезда — выезда «Станица Луганская» с 10 января перешел на новый график работы.