- В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение «Л/ДНР»14:35
- В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО 12:34
- «Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса11:55
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»11:34
- В Россию из Донецка пришел заминированный поезд: первые подробности ЧП11:14
- В оккупированном Донецке прогремел взрыв10:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января09:54
- Выгодно Украине: появилось неожиданное объяснение тупика в переговорах по Донбассу09:18
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО09:01
- Представитель США в ОБСЕ заявил, что Россия продолжает запугивать наблюдателей на Донбассе08:48
«Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса
Миссия Международного комитета «Красного Креста» отправила на оккупированные территории Донбасса около полтонны товаров медицинского назначения, передают fakty.ua.
Как сообщили в Государственной пограничной службе (ГПСУ), грузовой автомобиль с гуманитарным грузом проследовал на неподконтрольные территории через КПВВ «Новотроицкое».
Как отмечают пограничники, в целом 11 января линию разграничения в зоне проведения АТО пересекли 36,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств, в частности, через КПВВ «Майорское» — 9360 человек и 1050 транспортных средств, «Марьинка» — 8935 и 1515, «Новотроицкое» — 6465 и 1075, «Гнутово» — 4115 и 845, «Станица Луганская» — 7610 человек.
По состоянию на утро 12 января, как отмечают в ГПСУ, все КПВВ работают в штатном режиме.
Как ранее писали «ФАКТЫ», контрольный пункт въезда — выезда «Станица Луганская» с 10 января перешел на новый график работы.
Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, лекарства, ДНР, ЛНР, АТО, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
- В Донбасс едет еще один гумконвой... от Красного Креста
- Зона АТО, 29 октября - три главные новости уходящего дня
- КПВВ в зоне АТО на Донбассе переходят на новый режим работы
- ДНРовцы пропустили в "республику" помощь от "Красного Креста"
- Машины "Красного Креста" привезли на оккупированный Донбасс гуманитарную помощь
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко
- В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение «Л/ДНР»14:35
- Командиры «ЛНР» подрывают тела погибших боевиков12:56
- В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО 12:34
- «Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса11:55
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»11:34
- В Россию из Донецка пришел заминированный поезд: первые подробности ЧП11:14
- В оккупированном Донецке прогремел взрыв10:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января09:54
- Выгодно Украине: появилось неожиданное объяснение тупика в переговорах по Донбассу09:18
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО09:01
- В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение «Л/ДНР»14:35
- Почти 100% сыров в Украине – фальсификаты14:16
- Экипаж аргентинской подлодки San Juan погиб мгновенно – доклад13:54
- Эксперты: Яценюк и жена Авакова могли отмывать средства продажей "Эспрессо"13:34
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Командиры «ЛНР» подрывают тела погибших боевиков12:56
- В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО 12:34
- В ВСУ начали подготовку операторов ПТРК Javelin12:16
- «Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса11:55
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»11:34
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?