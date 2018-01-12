"Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО

12.01.2018 15:14

Жителей оккупированного Донбасса охватила настоящая паника после того, как на захваченных боевиками территориях перестал работать мобильный оператор "Vodafone-Украина". Об этом сообщает "Диалог.UA".

На текущий момент ситуация со связью в ОРДЛО фактически не изменилась. Местные жители, по-прежнему, не могут дозвониться к своим родственникам или получить доступ к персональной банковской системе. При этом до конца неизвестно, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске.

Пользователи соцсетей отмечают, что для восстановления поврежденного кабеля требуются деньги, а боевики не хотят платить. В связи со сложившейся обстановкой в захваченных регионах образовались настоящие очереди за стартовыми пакетами мобильного оператора террористов под названием "Феникс". Однако из-за ажиотажа далеко не всем удалось его заполучить.

Напомним, ранее в пресс-службе "Vodafone-Украина" заявили, что компания не сможет устранить инцидент по причине того, что у их специалистов нет доступа к большинству объектов на захваченном боевиками востоке Украины.