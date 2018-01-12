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"Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
Жителей оккупированного Донбасса охватила настоящая паника после того, как на захваченных боевиками территориях перестал работать мобильный оператор "Vodafone-Украина". Об этом сообщает "Диалог.UA".
На текущий момент ситуация со связью в ОРДЛО фактически не изменилась. Местные жители, по-прежнему, не могут дозвониться к своим родственникам или получить доступ к персональной банковской системе. При этом до конца неизвестно, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске.
Пользователи соцсетей отмечают, что для восстановления поврежденного кабеля требуются деньги, а боевики не хотят платить. В связи со сложившейся обстановкой в захваченных регионах образовались настоящие очереди за стартовыми пакетами мобильного оператора террористов под названием "Феникс". Однако из-за ажиотажа далеко не всем удалось его заполучить.
Напомним, ранее в пресс-службе "Vodafone-Украина" заявили, что компания не сможет устранить инцидент по причине того, что у их специалистов нет доступа к большинству объектов на захваченном боевиками востоке Украины.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, боевики
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