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На Светлодарской дуге воины АТО показали “высший пилотаж”, мстя террористам за обстрел, - подробности
Украинские военные отомстили российским гибридным войскам за артобстрел, в ходе которого один боец АТО погиб, еще один получил ранение. По террористам удачно “отработали” украинские снайпер и пулеметчик. Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин, передает "Диалог.UA" Украинские военные, разозлившись на агрессора за атаку своих позиции у села Травневого, решили их проучить.
В среду, 10 января, они устроили для засаду на расстоянии приблизительно 1 км от позиций террористов. “Зоркие и невидимые глаза нашего снайпера со скрытой позиции долго наблюдали за террористами. Так продолжалось несколько часов. Ничего не подозревающие боевики на своем опорнике спокойно по одному выходили и заходили, курили. Снайпер ждал момента. И вот он настал. Одновременно два террориста вышли из укрытия”, - рассказал Мысягин, уточнив, что воин АТО сделал всего 2 выстрела. Один террорист погиб моментально, второй получил серьезное ранение.
На другой позиции на Светлодарской дуге воины АТО, следившие за произошедшим, решили помочь сослуживцам. С расстояния в 2,7 км они ударили из пулемета по террористу, пытавшемуся вытянуть из линии огня раненого боевика. Несмотря на сильный ветер, снаряд попал точно в цель. Еще один террорист был ликвидирован. “За время войны я никогда не слышал, чтобы с расстояния 2700 метров при порыве ветра наш боец точно поразил цель”, - с гордостью отметил волонтер, уточнив, что его мастерство достойно восхищения.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Светлодарская дуга
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