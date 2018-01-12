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Не только Vodafone: оккупированные территории Донбасса остались без мобильной связи, не работает даже местный оператор - подробности

12.01.2018 17:34
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Не только Vodafone: оккупированные территории Донбасса остались без мобильной связи, не работает даже местный оператор - подробности

Вслед за Vodafone на территории оккупированного Донбасса перестали работать российский "МТС" и даже оператор террористов "Феникс". Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает "Диалог.UA".

По словам представителей подконтрольной боевикам "ДНР" компании "РОС", сбои в работе местных операторов напрямую связаны с потерей сигнала "Vodafone-Украина".

При этом доподлинно неизвестно, удастся ли оккупационным "властям" в ближайшее время повлиять на сложившуюся ситуацию. На текущий момент конкретные сроки по восстановлению связи в захваченных кремлевскими наемниками регионах не названы.

"Дозвониться с первого раза на "Феникс" сложно в связи с высокой нагрузкой на мобильную сеть – поступает большое количество звонков. Это связано с тем, что нарушена работа мобильного оператора связи "Vodafone-Украина"", - отметили в компании.

Напомним, связь "Vodafone-Украина" перестала работать на территории ОРДЛО со второй половины дня среды, 11 января.



Теги: Россия, Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, боевики
 
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