ОБСЕ зафиксировала в 2017 году на Донбассе свыше 400 тыс. нарушений "режима тишины"

12.01.2018 15:36

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 401 336 нарушений режима прекращения огня в 2017 году. Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщают "Українські Новини".

"В прошлом году миссия ОБСЕ зафиксировала 401 336 нарушений режима прекращения огня. Для сравнения, в 2016 году это число составило 320 130", - сказал Хуг.

Он также проинформировал, что в 2017 году миссией зафиксированы 4 065 случаев размещения вооружения в нарушение линий вывода, определенных достигнутыми в Минске договоренностями, в то время как в 2016 году эта цифра составила 3 099.

Кроме того, в 2017 году миссия столкнулась с 2422 случаями ограничения свободы передвижения наблюдателей, в 2016 году были зафиксированы 1950 таких случаев.

Также Хуг сообщил, что с 28 декабря на Донбассе фиксировали ежедневно по более чем 500 нарушений режима прекращения огня.

Напомним, в течение 2017 года переговорная группа по урегулированию ситуации на Донбассе несколько раз договаривалась о перемирии, которое боевики "ЛДНР" нарушали спустя несколько часов после начала его действия. Последнее в минувшем году начало действовать с 23 декабря, однако с момента его начала, несмотря на снижение числа обстрелов, ВСУ практически ежедневно несут потери из-за обстрелов со стороны оккупированной территории.

Отметим, что небоевые потери ВСУ на Донбассе в 2017 году составили 98 погибших и 178 раненых, а боевые (по состоянию на 26 декабря 2017 года) - 191 погибший и 1265 раненых.