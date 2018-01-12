После обмена пленных боевики, размещенные в донецкой клинике, терроризируют и грабят врачей

12.01.2018 20:20

Оккупированный Донецк. Областная клиника профзаболеваний последние недели вдруг начала испытывать доселе невиданный с осени 2014 года недостаток работающих врачей и медсестер.

Пишет на своей странице в Фейсбук врач и блогер Александр Чернов.

«Многие медработники, особенно из "простых" специалистов (не должностных лиц) - ушли в отпуска, в немалом количестве даже "за свой счет".

И причина тому - отнюдь не поездки в "Новогодне-Рождественские туры" (хотя, к сожалению, многие врачи-коллаборанты их вполне могут себе позволить, в том числе и из Украины!).

Все гораздо прозаичнее: медработники опасаются за свое имущество и даже за жизни.

С конца декабря больше сотни из "обменянных" у Украины субъектов - были помещены в областную клинику профзаболеваний - на "реабилитацию". Минимум 70 особей там и сейчас. Причем, это, можно сказать - весьма "надежные-проверенные" в плане "антиукраинскости-проДНРовности" особи, в отношении которых ФСБ-МГБ (за исключением 1-2 случаев, которых позже увозили прямо из палат) - претензий (пока) не имеет. Несколько десятков "ненадежных" - сразу оказались "на подвалах" - многие там и поныне, а иные уже, маловероятно, что выйдут.

Но даже в случае с "надежными" коллаборантами и террористами - их моральные устои оказались явно не на высоте.

За первую же неделю около десятка персонала клиники подверглись открытым грабежам (деньги, серьги, кольца...), пара человек - попыткам изнасилования, а число краж (из сумочек, тумбочек, из одежды) по палатам, по ординаторским и по "медсестринско-санитарским" бытовкам - реально перевалило за полсотни случаев. Это при том, что о многих случаях - ни пациенты, ни медработники - даже не заявляют администрации: без толку, лишь нарвутся на оскорбления "сами виноваты", "меньше болтайте".

Одним из бичей стало и регулярное пьянство (были уже и пара случаев "поставок" наркотиков) среди "освобожденных". Со всеми вытекающими: дебош, сексуальные домогательства, в том числе к медсестрам и врачихам...

В итоге на сегодня среди женской части коллектива клиники - "симпатичных" женщин почти не осталось: они ушли в отпуска "до выписки пленных". Звездившие ранее украшениями медработницы - боятся их носить. А пара получивших фейсо-телесные повреждения от "освобожденных" орков докторов - спешно ищут новые места работы.

Скверы внутри и вокруг больничного городка по опасности стали вровень с "аллеей грабежа" (Донецкие поймут!) от трассы до областного тубдиспансера в "лихие 90-е" - когда одинокому прилично одетому путнику там было лучше не появляться.

Впрочем, в происходящем есть и положительная: "вразумляющая" польза. Пусть не многие, но иные "пострадавшие" и свидетели происходящего беспредела - глядишь, и задумаются: а все ли в порядке с "недореспубликой", в которой лучшие из выменянных у "нациков-бандеровцев" пленных - и те оказываются биошлаком!?», - отметил Чернов.

Источник 62.