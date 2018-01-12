Представитель США в ОБСЕ заявил, что Россия продолжает запугивать наблюдателей на Донбассе

12.01.2018 08:48

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должны получить доступ к аннексированному Крыму и оккупированной части Донбасса, заявил временный поверенный в делах США Гарри Кемиан. Россия и подконтрольные ей боевики продолжают запугивать представителей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом 11 января во время заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США Гарри Кемиан, сообщил "Укринформ".

По его словам, наблюдателям мешают выполнять их обязанности и ограничивают в посещении оккупированных территорий.

Он подчеркнул, что миссия должна иметь возможность предоставлять государствам – членам ОБСЕ своевременную и объективную отчетность о ситуации на местах, "в том числе с территории Крыма, который остается неотъемлемой частью Украины, а потому находится под мандатом СММ".

Американский дипломат также отметил, что СММ требует "организационных реформ" из-за увеличения штата.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. В штат СММ входят более 700 сотрудников.

Наблюдатели миссии неоднократно сообщали о нападениях, провокациях боевиков и недопуске наблюдателей.