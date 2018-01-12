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Разорвались мины: в штабе АТО рассказали о новой подлости террористов "Л/ДНР"
В зоне АТО на Донбассе террористы "Л/ДНР" продолжают игнорировать перемирие и 12 января провели 4 обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, передает obozrevatel.com.
"Перемирие по вине российско-оккупационных группировок в дальнейшем не соблюдается. Враг продолжает осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины по вооружению запрещенного минского договоренностями", - написано в сводке.
Так, на луганском направлении боевики обстреляли оборонительные укрепления сил АТО с пехотного вооружения. Несколько раз в течение дня оккупанты из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по защитникам Троицкого, а в обеденное время незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли в сторону защитников Катериновки.
В свою очередь на донецком направлении противник применил минометы на Приазовье. Пятнадцать 120-мм мин разорвались вокруг опорных пунктов вблизи Водяного.
"В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 4 обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины. В двух случаях украинские воины давали врагу адекватный ответ", - добавили в штабе АТО.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы, Донецкое направление, Луганское направление
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