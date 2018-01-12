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Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января
Сегодня утром, 12 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 января линию разграничения через КПВВ пересекли 36,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 9360 человек и 1050 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8935 человек и 1515 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 6465 человек и 1075 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4115 человек и 845 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 7610 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 70/80;
КПВВ «Марьинка» – 50/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
КПВВ «Гнутово» – 40/60.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Алексей: «9:38. "Каргилл": в Курахово до моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
Екатерина: «8:36. В сторону Донецка много пеших».
КПВВ «Гнутово»:
Дмитрий: «9:16. Октябрь: машин 40 в Мариуполь».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 36 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, ЛНР, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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