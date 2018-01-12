Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января

12.01.2018 09:54

Сегодня утром, 12 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 января линию разграничения через КПВВ пересекли 36,5 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9360 человек и 1050 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8935 человек и 1515 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6465 человек и 1075 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4115 человек и 845 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7610 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/80;

КПВВ «Марьинка» – 50/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;

КПВВ «Гнутово» – 40/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Алексей: «9:38. "Каргилл": в Курахово до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Екатерина: «8:36. В сторону Донецка много пеших».

КПВВ «Гнутово»:

Дмитрий: «9:16. Октябрь: машин 40 в Мариуполь».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 36 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.