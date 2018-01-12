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Сутки в АТО: 9 обстрелов, один украинский боец погиб
Боевики обстреляли военных ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов, погиб один военный и четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО за 11 января 2018.
"На Луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитниках Новолуганского", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возле Новолуганского украинские военные были вынуждены подавлять огневую активность боевиков. Кроме того, боевики обстреливали украинских бойцов из крупнокалиберных пулеметов возле Новозвановки.
"На Донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовья. Здесь оккупанты активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкино, Гнутово и Лебединского", - рассказали в штабе АТО.
Также защитников Песков обстреляли из гранатометов различных видов. "К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский воин, еще двое получили ранения и двое - получили боевые травмы", - сообщили в штабе АТО.
Отдельно в штабе отмечают, что в течение минувших суток боевики продолжали осуществлять воздушную разведку.
Беспилотники противника, запрещенные к применению Минскими договоренностям, зафиксировали на различных участках линии соприкосновения в семи случаях.
В общем, за минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков.
Теги: Донбасс, погибший, боевики, обстрелы, боец
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