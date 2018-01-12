Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО

12.01.2018 09:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения, и двое – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.

«За прошедшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления ВСУ«, – говорится в сообщении.

На луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганского, где ВСУ пришлось подавлять огневую активность боевиков. Также из крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь у Новозвановки.

«На донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь боевики активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкиного, Гнутового и Лебединского. Из гранатометов различных видов были обстреляны защитники Песков», — отметили в штабе АТО.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх