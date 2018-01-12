АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО

12.01.2018 09:01

За минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения, и двое – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, передает inforesist.org.

«За прошедшие сутки зафиксировано 9 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенных минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления ВСУ«, – говорится в сообщении.

На луганском направлении основная огневая активность противника наблюдалась в районе Светлодарской дуги. Враг из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь вокруг Луганского, а из гранатометов различных видов и стрелкового оружия прицельно стрелял по защитникам Новолуганского, где ВСУ пришлось подавлять огневую активность боевиков. Также из крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь у Новозвановки.

«На донецком направлении эпицентром нестабильности стало Приазовье. Здесь боевики активно применяли 120-ти и 82-мм минометы в окрестностях Широкиного, Гнутового и Лебединского. Из гранатометов различных видов были обстреляны защитники Песков», — отметили в штабе АТО.