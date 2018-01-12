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В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение «Л/ДНР»

12.01.2018 14:35
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В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение «Л/ДНР»

В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение «Л/ДНР», передает «УНИАН».

«Россия заинтересована, как сказал президент Путин, в имплементации Минских договоренностей.

Что касается "республик", то этот вопрос должен обсуждаться между их представителями и Киевом, потому что именно "республики" и Киев являются сторонами конфликта.

К сторонам конфликта Россия не относится», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос издания, насколько принципиально для Кремля сохранение «Л/ДНР» с учетом заявления Путина о незаинтересованности РФ в создании замороженного конфликта на Донбассе.



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, конфликт, ДНР, ЛНР, Песков, Минские договоренности
 
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