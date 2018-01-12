В Мариупольском аэропорту военнослужащий пустил очередь из АК над головой полковника

12.01.2018 14:56

В Мариуполе военнослужащий осужден за угрозу жизни старшего коллеги. Информация об этом есть в реестре судебных решений, передает 0629.

В Мариуполе прошел суд над военнослужащим из Хмельницкой области. Инцидент произошел 30 июля 2014, около 16:00 на территории аэропорта.

В тот день командир 2 роты охраны воинской части полевой почты В2248 был недоволен тем, что начальник штаба первый заместитель командира 9-го батальона территориальной обороны высказал претензии к нему и применил дисциплинарное взыскание в виде лишения премии.

Военнослужащего разозлило это и он, угрожая убийством, пять раз выстрелил из автомата над головой полковника.

Обвиняемый свою вину признал, а потерпевший в суд не явился, письменно уведомив о том, что он не имеет претензий к стрелявшему. Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 405 УК Украины (Угроза или насилие относительно начальства в военный период) и осудил на 3 года условно.