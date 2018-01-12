Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариупольском аэропорту военнослужащий пустил очередь из АК над головой полковника

12.01.2018 14:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариупольском аэропорту военнослужащий пустил очередь из АК над головой полковника

В Мариуполе военнослужащий осужден за угрозу жизни старшего коллеги. Информация об этом есть в реестре судебных решений, передает 0629.

В Мариуполе прошел суд над военнослужащим из Хмельницкой области. Инцидент произошел 30 июля 2014, около 16:00 на территории аэропорта.

В тот день командир 2 роты охраны воинской части полевой почты В2248 был недоволен тем, что начальник штаба первый заместитель командира 9-го батальона территориальной обороны высказал претензии к нему и применил дисциплинарное взыскание в виде лишения премии.

Военнослужащего разозлило это и он, угрожая убийством, пять раз выстрелил из автомата над головой полковника.

Обвиняемый свою вину признал, а потерпевший в суд не явился, письменно уведомив о том, что он не имеет претензий к стрелявшему. Суд признал военнослужащего виновным по ч. 3 ст. 405 УК Украины (Угроза или насилие относительно начальства в военный период) и осудил на 3 года условно.



Теги: Донбасс, аэропорт, Мариуполь, суд, убийство, угроза, АТО, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх