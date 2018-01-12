В оккупированном Донецке прогремел взрыв

12.01.2018 10:16

Местные жители сообщают о погибшем. В оккупированном Донецке мужчина подорвал себя на остановке общественного транспорта. Об этом в соцсетях сообщают местные жители, передает segodnya.ua.

По информации горожан, инцидент произошел на ул. Кирова.

"Сам себя специально подорвал гранатой. На глазах прохожих – помахал рукой и рванул", – сообщают дончане.

По неподтвержденным данным, погибшим оказался 48-летний уроженец Макеевки.