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В оккупированном Донецке прогремел взрыв
12.01.2018 10:16
Местные жители сообщают о погибшем. В оккупированном Донецке мужчина подорвал себя на остановке общественного транспорта. Об этом в соцсетях сообщают местные жители, передает segodnya.ua.
По информации горожан, инцидент произошел на ул. Кирова.
"Сам себя специально подорвал гранатой. На глазах прохожих – помахал рукой и рванул", – сообщают дончане.
По неподтвержденным данным, погибшим оказался 48-летний уроженец Макеевки.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, граната, гибель, подрыв
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