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В Россию из Донецка пришел заминированный поезд: первые подробности ЧП
12 января в поезде, пришедшем в российский Белгород с оккупированной части Донецкой области, обнаружили закрепленную гранату. Об этом сообщил telegram-канал Mash, передает apostrophe.ua.
Гранату увидели случайно уже около Белгорода.
"Взрывное устройство в грузовом составе обнаружили на станции "Валуйки-Сортировочные" в Белгородской области. На боковой раме одного из вагонов была закреплена граната Ф-1", - написали там.
Отмечается, что взрыв гранаты, вероятно, привел бы к крушению поезда, поскольку вагон бы потерял колеса.
Также сегодня взрывное устройство было обнаружено в Москве около магазина. Бомба представляла из себя целлофановый пакет, внутри которого были установлены два контейнера, а также виднелись провода. В одном из контейнеров находилось само взрывчатое вещество, а в соседнем - поражающие элементы - шарики и болты.
Общий весь найденной бомбы - около 5 килограммов. Сейчас ее исследует ФСБ.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, Белгород, поезд, ЧП, взрывное устройство, минирование
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