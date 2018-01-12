В Россию из Донецка пришел заминированный поезд: первые подробности ЧП

12.01.2018 11:14

12 января в поезде, пришедшем в российский Белгород с оккупированной части Донецкой области, обнаружили закрепленную гранату. Об этом сообщил telegram-канал Mash, передает apostrophe.ua.

Гранату увидели случайно уже около Белгорода.

"Взрывное устройство в грузовом составе обнаружили на станции "Валуйки-Сортировочные" в Белгородской области. На боковой раме одного из вагонов была закреплена граната Ф-1", - написали там.

Отмечается, что взрыв гранаты, вероятно, привел бы к крушению поезда, поскольку вагон бы потерял колеса.

Также сегодня взрывное устройство было обнаружено в Москве около магазина. Бомба представляла из себя целлофановый пакет, внутри которого были установлены два контейнера, а также виднелись провода. В одном из контейнеров находилось само взрывчатое вещество, а в соседнем - поражающие элементы - шарики и болты.

Общий весь найденной бомбы - около 5 килограммов. Сейчас ее исследует ФСБ.