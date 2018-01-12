Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО

12.01.2018 12:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО

В Донецкой области на контрольном посту "Березовое" на линии разграничения пограничники обнаружили в одном из автомобилей вещи, имеющие отношение к террористам. Об этом 12 января сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники рассказали, что автомобилем Cherry управляла женщина, которая направлялась из временно оккупированной Макеевки в Волноваху. В багажнике автомобиля нашли символику террористов, номерной жетон батальона боевиков "Восток", пять патронов "Флобера" и список боевиков "ДНР" с размерами одежды, позывными и антропометрическими данными.

"Как пояснила женщина оперативным сотрудникам пограничного ведомства, вещи ей якобы не принадлежат, поскольку некоторое время назад купила эту машину, а найденные предметы с тех пор находились в транспортном средстве", – говорится в сообщении.

О находке проинформировали Службу безопасности Украины, Национальную полицию и штаб АТО.



Теги: Донбасс, Донецкая область, пограничники, СБУ, задержание, ДНР, АТО, боевики, пункт пропуска, Нацполиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх