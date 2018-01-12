- В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение «Л/ДНР»14:35
- В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО 12:34
- «Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса11:55
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»11:34
- В Россию из Донецка пришел заминированный поезд: первые подробности ЧП11:14
- В оккупированном Донецке прогремел взрыв10:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января09:54
- Выгодно Украине: появилось неожиданное объяснение тупика в переговорах по Донбассу09:18
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО09:01
- Представитель США в ОБСЕ заявил, что Россия продолжает запугивать наблюдателей на Донбассе08:48
В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО
В Донецкой области на контрольном посту "Березовое" на линии разграничения пограничники обнаружили в одном из автомобилей вещи, имеющие отношение к террористам. Об этом 12 января сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Пограничники рассказали, что автомобилем Cherry управляла женщина, которая направлялась из временно оккупированной Макеевки в Волноваху. В багажнике автомобиля нашли символику террористов, номерной жетон батальона боевиков "Восток", пять патронов "Флобера" и список боевиков "ДНР" с размерами одежды, позывными и антропометрическими данными.
"Как пояснила женщина оперативным сотрудникам пограничного ведомства, вещи ей якобы не принадлежат, поскольку некоторое время назад купила эту машину, а найденные предметы с тех пор находились в транспортном средстве", – говорится в сообщении.
О находке проинформировали Службу безопасности Украины, Национальную полицию и штаб АТО.
Теги: Донбасс, Донецкая область, пограничники, СБУ, задержание, ДНР, АТО, боевики, пункт пропуска, Нацполиция
- В СБУ сделали тревожное заявление по дестабилизации на Донбассе
- "Ты не герой! Ты предатель! " – бывшая пленная луганских боевиков размазала Савченко за поездки в Л/ДНР
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 19 сентября
- Боевики нанесли удар по пограничникам
- Боевики на Донбассе использует новую тактику стрельбы
- Удачная охота: в Донецкой области попались два боевика (ВИДЕО)
- Командиры «ЛНР» подрывают тела погибших боевиков12:56
- В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО 12:34
- «Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса11:55
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»11:34
- В Россию из Донецка пришел заминированный поезд: первые подробности ЧП11:14
- В оккупированном Донецке прогремел взрыв10:16
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 января09:54
- Выгодно Украине: появилось неожиданное объяснение тупика в переговорах по Донбассу09:18
- АТО: У ВСУ снова потери, боевики усилились на Светлодарской дуге. ВИДЕО09:01
- Представитель США в ОБСЕ заявил, что Россия продолжает запугивать наблюдателей на Донбассе08:48
- В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение «Л/ДНР»14:35
- Почти 100% сыров в Украине – фальсификаты14:16
- Экипаж аргентинской подлодки San Juan погиб мгновенно – доклад13:54
- Эксперты: Яценюк и жена Авакова могли отмывать средства продажей "Эспрессо"13:34
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Командиры «ЛНР» подрывают тела погибших боевиков12:56
- В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО 12:34
- В ВСУ начали подготовку операторов ПТРК Javelin12:16
- «Красный крест» отправил полтонны лекарств в оккупированные районы Донбасса11:55
- На неподконтрольной территории не могут восстановить связь «Vodafone-Украина»11:34
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Повышение тарифов Vodafone для неподконтрольных территорий. Как бороться?09:13
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?