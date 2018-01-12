В зоне АТО пограничники задержали автомобиль с символикой боевиков. ВИДЕО

12.01.2018 12:34

В Донецкой области на контрольном посту "Березовое" на линии разграничения пограничники обнаружили в одном из автомобилей вещи, имеющие отношение к террористам. Об этом 12 января сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники рассказали, что автомобилем Cherry управляла женщина, которая направлялась из временно оккупированной Макеевки в Волноваху. В багажнике автомобиля нашли символику террористов, номерной жетон батальона боевиков "Восток", пять патронов "Флобера" и список боевиков "ДНР" с размерами одежды, позывными и антропометрическими данными.

"Как пояснила женщина оперативным сотрудникам пограничного ведомства, вещи ей якобы не принадлежат, поскольку некоторое время назад купила эту машину, а найденные предметы с тех пор находились в транспортном средстве", – говорится в сообщении.

О находке проинформировали Службу безопасности Украины, Национальную полицию и штаб АТО.