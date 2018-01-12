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Вся Украина подключилась к спасению волонтера из Бахмута
В прифронтовом Бахмуте (бывший Артемовск, что на Донетчине) проводят онлайн-аукцион для сбора средств на лечение волонтера Валерия Белевича, который возглавлял общественную организацию "Бахмут Украинский".
В аукционе принимают участие звезды украинского шоубизнеса, писатели и художники, волонтеры из разных регионов Украины. Все они объединились, чтобы помочь патриоту преодолеть тяжелое заболевание.
Аукцион стартовал сегодня, 12 января, на странице "Помощь волонтеру Валерию Бєлєвичу" в Фейсбуке.
Первыми лотами стали крыло российского беспилотника, сбитого в АТО, удивительные вазы из гильз, хенд-мейд подушка с символом года от рекордсменки Книги рекордов Украины. Также на странице появятся личные лоты от украинских звезд:
певицы Анастасии Приходько,
поэта и писателя Сергея Жадана,
группы "Без Обмежень",
художника Сергея Захарова.
В аукционе участвуют и обычные украинцы:
из Ивано-Франковска в прифронтовой Бахмут едут уникальные открытки УПА,
из Киева прибудут поделки, сделанные из обломков снарядов,
от волонтеров из соседних городов будет выставлен уникальный военный трофей и часть уличной атрибутики из оккупированного Донецка.
"Лоты хенд-мейд будут представлены на разные вкусы: от детских подушек или ангелов ручной работы до кукол-мотанок, которых бахмутское мастерицы делали во времена оккупации вместе с детьми в помещении напротив штаба так называемой "ДНР", или оригинальных соляных ламп. Есть и очень щемящие вещи: икона ручной работы, которую волонтеры повесили в военном госпитале во время вывода войск из Дебальцевого, набор "сухпаек ", который остался у старшины медицинской роты в феврале 2015 года", — сообщают организаторы.
Каждый может помочь волонтеру собрать нужную сумму на лечение, просто купив один из лотов аукциона или сделав пожертвование. Деньги можно направить на карту Приватбанка 5168 7420 1677 6951 (Вишневецкая Наталья Николаевна, жена).
Организация "Бахмут Украинский" начала свою деятельность еще во время оккупации города: волонтеры помогали защитникам воинской части, проводили акции мирного сопротивления, поддерживали украинские традиции. С начала вооруженного конфликта они активно оказывали помощь переселенцам, военным разных подразделений, раненым бойцам в госпитале.
Семья Валерия Белевича была одной из самых активных в волонтерском движении. Но сейчас Валерий нуждается в срочной помощи для продолжения лечения дорогостоящим препаратом. Подробно об этом можно прочитать на странице поддержки.
Теги: Украина, Донбасс, помощь, волонтер, Бахмут
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