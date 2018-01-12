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Житель Донецка в Сети разоблачил вранье боевиков: "Взгляните на ру**оремонт в поселке. Хотя бы один восстановленный дом вы видите?"
Россия периодически отправляет в "республики" на Донбасс "гумконвои", в которых доставляются на оккупированную территорию в том числе и строительные материалы для восстановления разрушенных домов. Террористы горделиво заявляют, что они якобы почти отстроили после активной фазы войны пострадавшие районы, заменили окна, переложили крыши и т. д. Но за всеми громкими лозунгами боевиков скрывается откровенная ложь, ведь уже ни для кого не секрет, что практически вся "гуманитарка" из РФ сразу после доставки перекочевывает для продажи на рынки и в магазины, передает "Диалог.UA".
На систематическое вранье террористов обратил внимание житель Донецка, пишущий в соцсетях под ником Фашик Донецкий.
Он в своем блоге на "Обозревателе" показал снимки из некогда элитного поселка, уничтоженного боевиками и расположенного всего в 5 километрах от разрушенного оккупантами Донецкого аэропорта. По словам блогера, в кадре поселок, что находится в районе железнодорожного вокзала Донецка. До войны тут был большой спрос на недвижимость, стоимость домов начиналась от 100 тыс. дол. и доходила порой до 300 тыс. дол. "Взгляните на руссоремонт в поселке. От поселка 5 км до ДАПа максимум… Взгляните на эти раздолбанные дома. Из этого поселка до сих пор стреляют орки и стреляли, подставляя под ответный удар мирных жителей..." – отмечает Фашик Донецкий.
Он едко замечает, что, несмотря на колонны "гуманитарки" из России, в поселке не встретишь ни одного отстроенного за счет "ДНР" дома. "Найдите на фото хоть один восстановленный дом. Четвертый год войны идет, можно было хоть туалет сделать из русских стройматериалов. Но смысл? Лучше продать холопам и денег заработать", - резюмирует блогер.
Ранее сообщалось о том, что после исчезновения связи "Vodafone-Украина" в оккупированном Донецке и Луганске местные жители выстаивают очереди, вынужденно покупая стартовые пакеты "мобильных операторов" террористических республик.
Также сообщалось о том, что соцсети поразили жуткие фото из оккупированного Донецка.
Теги: Донецк, Донбасс, Российская Федерация, дом, ремонт, жилье, ДНР, боевики
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