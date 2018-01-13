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Архив - Донецкая область

Авдеевка попала под обстрел, есть повреждения

13.01.2018 17:30
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Авдеевка попала под обстрел, есть повреждения

Мины, которые прилетели со стороны оккупированной территории, взорвались в Авдеевке на территории домовладения, расположенного по адресу ул. 448 км, повредив крышу, окна и забор.

Об обстреле в полицию сообщил 37-летний местный житель, дом которого, расположенный на окраине прифронтового города, пострадал. Он сообщил, что сейчас живет в другой части Авдеевки а сюда иногда наведывается. Сегодня ему позвонили соседи, которые и сообщили, что около 15:00 произошел обстрел.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Авдеевского отделение полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, Авдеевка, обстрел, повреждения
 
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