Члены "ДНР" заявили, что "закрыли район"

13.01.2018 18:03

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 января) приведены новые факты ограничения свободы передвижения наблюдателей. Чинили их представители пророссийской группировки "ДНР".



Так, на блокпосте, расположенном севернее подконтрольного "ДНР" пгт Седово (106 км к югу от Донецка), вблизи границы с Российской Федерацией, двое невооруженных мужчин в гражданском представились сотрудниками "милиции" "ДНР" и не разрешили патрулю СММ проследовать дальше. Они заявили, что это закрытый район. Член "ДНР" сообщил наблюдателям, что перед посещением данного района необходимо направить запрос за 12 часов до такого визита.



В течение дня 11 января вооруженный член "ДНР" дважды останавливал патрули Миссии на блокпосте, расположенном на дороге H15 восточнее подконтрольного "ДНР" пос. Кременец (16 км к юго-западу от Донецка) и разрешал наблюдателям проследовать дальше только после того, как был проведен осмотр содержимого прицепа СММ.