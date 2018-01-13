Ходаковский рассказал о "новом военном звере"

13.01.2018 16:04

Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев) рассказал подробности появления на вооружении боевиков «Чебурашки».



Ходаковский, который ранее сообщил, что переживает из-за отключения Vodafone-Украина, хоть и признает, что данный канал мог прослушиваться украинскими спецслужбами, развил тему.



"Касательно утечки информации по каналам связи...Все уже забыли, но если порыться, - где-то могло еще сохраниться упоминание о загадочных "Чебурашках", поставленных нам Россией и обладающих ошеломляющей убойной мощью, - пишет террорист на своей странице в Фейсбуке. - Мы потом долго смеялись, когда в сети с украинской стороны начались вбросы по этому поводу. А было всё так: офицеру штаба корпуса из тех, кто попал в список скороспелых генералов местного разлива, поручили по обычной связи обсудить этот вопрос с абонентом, зная наверняка, что его телефон на контроле. Только он ввиду отсутствия военного образования и представления о предмете перепутал "Буратино" с "Чебурашкой", дав жизнь новому военному зверю и заставив противника здорово попотеть, листая военную энциклопедию в поисках нужного термина. Вот так сочетание недалекости и запланированной утечки сослужило службу по дезинформированию".



Отметим, что "Буратино" - тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72.