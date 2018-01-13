- Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные19:15
- В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина18:53
- В Донецкой области сегодня вспыхнул автомобиль18:32
- В зоне АТО в ход пошла артиллерия18:21
- Члены "ДНР" заявили, что "закрыли район"18:03
- На Донетчине серьезно "отработали" один из городов17:50
- Авдеевка попала под обстрел, есть повреждения17:30
- Один из главарей ОРДО просит помочь вернуть Vodafone-Украина17:17
- СММ ОБСЕ заметила в ОРДЛО танки и гаубицы16:55
- Жебривский хочет отремонтировать бассейн в Очеретино16:39
Ходаковский рассказал о "новом военном звере"
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский на своей странице в Фейсбуке (там он значится как Александр Сергеев) рассказал подробности появления на вооружении боевиков «Чебурашки».
Ходаковский, который ранее сообщил, что переживает из-за отключения Vodafone-Украина, хоть и признает, что данный канал мог прослушиваться украинскими спецслужбами, развил тему.
"Касательно утечки информации по каналам связи...Все уже забыли, но если порыться, - где-то могло еще сохраниться упоминание о загадочных "Чебурашках", поставленных нам Россией и обладающих ошеломляющей убойной мощью, - пишет террорист на своей странице в Фейсбуке. - Мы потом долго смеялись, когда в сети с украинской стороны начались вбросы по этому поводу. А было всё так: офицеру штаба корпуса из тех, кто попал в список скороспелых генералов местного разлива, поручили по обычной связи обсудить этот вопрос с абонентом, зная наверняка, что его телефон на контроле. Только он ввиду отсутствия военного образования и представления о предмете перепутал "Буратино" с "Чебурашкой", дав жизнь новому военному зверю и заставив противника здорово попотеть, листая военную энциклопедию в поисках нужного термина. Вот так сочетание недалекости и запланированной утечки сослужило службу по дезинформированию".
Отметим, что "Буратино" - тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня на базе танка Т-72.
Теги: Донбасс, связь, ДНР, Ходаковский, ОРДО
- В "ДНР" и "ЛНР" из-за боевых действий возникли проблемы со связью
- Ресурс террориста Ходаковского рассказал о "свободе слова" в "ДНР"
- Война вожаков-террористов в "ДНР": по Ходаковскому нанесли очередной удар
- Ходаковский заявил, что "холуи Захарченко" начали атаку
- Реинтеграция Донбасса в состав Украины: Ходаковский заявил о возвращении "ДНР" к первоначальному плану
- Донецкие студенты-связисты будут проходить практику на базе «Феникса» и в стройотрядах создавать мобильную сеть 4G
- Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные19:15
- В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина18:53
- В Донецкой области сегодня вспыхнул автомобиль18:32
- В зоне АТО в ход пошла артиллерия18:21
- Члены "ДНР" заявили, что "закрыли район"18:03
- На Донетчине серьезно "отработали" один из городов17:50
- Авдеевка попала под обстрел, есть повреждения17:30
- Один из главарей ОРДО просит помочь вернуть Vodafone-Украина17:17
- Мобильный "офис" Ощадбанка едет в зону АТО на Луганщине17:08
- СММ ОБСЕ заметила в ОРДЛО танки и гаубицы16:55
- В ОРЛО заврались с причиной отсутствия связи Vodafone-Украина18:53
- В Донецкой области сегодня вспыхнул автомобиль18:32
- В зоне АТО в ход пошла артиллерия18:21
- Члены "ДНР" заявили, что "закрыли район"18:03
- На Донетчине серьезно "отработали" один из городов17:50
- Авдеевка попала под обстрел, есть повреждения17:30
- Один из главарей ОРДО просит помочь вернуть Vodafone-Украина17:17
- Мобильный "офис" Ощадбанка едет в зону АТО на Луганщине17:08
- СММ ОБСЕ заметила в ОРДЛО танки и гаубицы16:55
- Жебривский хочет отремонтировать бассейн в Очеретино16:39
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала
- "Ломает еще многих, что-то на кнопочки там нажимают, надеются, ждут", - соцсети об исчезновении связи Vodafone в ОРДЛО
- В «ДНР» и «ЛНР» пропал МТС. У жителей и «власти» имеются версии