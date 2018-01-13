Последние новости раздела
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- На Донетчину обрушилась новая беда20:56
- В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе20:30
- В Добропіллі з’явилось шість куркулів20:22
- Кабакаев: Перемирие закончилось!20:08
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина19:36
- Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные19:15
Кабакаев: Перемирие закончилось!
13.01.2018 20:08
Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев сообщил, что сегодня по всей линии фронта идут обстрелы из запрещенных видов вооружения.
"Всё, перемирие закончилось! – отмечает Семен. - Сегодня по всей линии фронта идут обстрелы из 82мм, 120мм и 122мм арты. Раненых с нашей стороны как мне известно нет и наши дали достойный ответ врагу".
По данным Кабакаева, неделю назад из РФ в Донецк прибыл новый состав советников и командиров, все кадровые военные. "Думаю это было сделано специально, чтобы после праздников активизировать военные действия и провести ротацию", - отмечает Семен.
Напомним, что сегодня, впервые с начала перемирия (началось 23 декабря), в зоне АТО в ход пошла артиллерия.
Теги: Донбасс, перемирие, АТО, обстрелы, Кабакаев
Читайте также:
- "Школьное перемирие! Два "трехсотых" за 15 минут на одной позиции", - российские наемники обстреляли позиции ВСУ под Новозвановкой.
- В первый день перемирия снайпер убил воина АТО
- Боевики ночью лупили по всем направлениям и из всех калибров
- Вот и всё? Боевики похоронили развод сторон в зоне АТО
- Во тьме гремело вокруг Донецка и Горловки
- За неделю "перемирия" силы АТО были обстреляны 327 раз
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- В города ОРЛО вернулась вода22:10
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- На Донетчину обрушилась новая беда20:56
- В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе20:30
- В Добропіллі з’явилось шість куркулів20:22
- Кабакаев: Перемирие закончилось!20:08
- Как жителям ОРДЛО дозвониться до родных без Vodafone-Украина19:36
- Когда и где на Донетчине можно найти "Ощадбанк" у линии разграничения22:30
- В города ОРЛО вернулась вода22:10
- Вояки "ДНР" со стрельбой грабят дома21:51
- Воины АТО рассказали о провокациях: появилось видео21:32
- Министр отшутился на жалобы переселенцев21:16
- На Донетчину обрушилась новая беда20:56
- В СММ ОБСЕ рассказали о жертвах и хорошем начале года на Донбассе20:30
- В Добропіллі з’явилось шість куркулів20:22
- Кабакаев: Перемирие закончилось!20:08
- В Украине озвучили число тех, кого не пустят в страну за "не правильные" поездки в Крым19:56
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год19:19
- В Украине эпидемия: как уберечь ребенка13:15
- Агрессия РФ на Донбассе: военный инструктор пояснил, как Украина может кардинально изменить ситуацию08:37
- Через Харьков на Екатеринослав: направление главного удара Путина17:18
- Названы два способа, как заставить Россию уйти с Донбасса15:32
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!15:14
- Путину просто уже делать нечего: Москва не хочет забирать себе "ЛНР" и "ДНР" из-за острой нехватки денег - российский политолог14:41
- "Жене приснилось, что я погиб": История "Зеленого" - бойца 57 бригады, который 10 января погиб в Песках14:10
- Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика10:56
- Будет настоящий ад, не выживет никто: Стивен Хокинг сделал новый прогноз для человечества и назвал один-единственный способ спасения10:39
- Если вы оставляете на ночь телефон возле кровати, то обязательно прочитайте эту информацию!
- В "Vodafone-Украина" объяснили, сможет ли мобильный оператор вновь заработать в оккупированных Донецке и Луганске – первые подробности
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы
- "ДНР" обвинила ВСУ в отсутствии связи МТС
- После отключения "Vodafone-Украина" вопрос мобильной связи с ОРДЛО предлагают обсудить в Минске
- “Срочно покупайте билеты в направлении Ростова”, - Цимбалюк рассказал, зачем Путину возвращать Украине крымскую технику
- Вслед за мобильной связью в ОРДО пропадут теле- и радиовещание
- Янукович вернулся в Украину: полиция уже его задержала
- Как гадать в ночь с 13 на 14 января: самые популярные гадания на Старый Новый год
- Соцсети: в Донецке после отключения Vodafone-Украина процветают барыги