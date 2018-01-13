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Кабакаев: Перемирие закончилось!

13.01.2018 20:08
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Кабакаев: Перемирие закончилось!

Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев сообщил, что сегодня по всей линии фронта идут обстрелы из запрещенных видов вооружения.

"Всё, перемирие закончилось! – отмечает Семен. - Сегодня по всей линии фронта идут обстрелы из 82мм, 120мм и 122мм арты. Раненых с нашей стороны как мне известно нет и наши дали достойный ответ врагу".

По данным Кабакаева, неделю назад из РФ в Донецк прибыл новый состав советников и командиров, все кадровые военные. "Думаю это было сделано специально, чтобы после праздников активизировать военные действия и провести ротацию", - отмечает Семен.

Напомним, что сегодня, впервые с начала перемирия (началось 23 декабря), в зоне АТО в ход пошла артиллерия.



Теги: Донбасс, перемирие, АТО, обстрелы, Кабакаев
 
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