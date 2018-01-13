Кабакаев: Перемирие закончилось!

13.01.2018 20:08

Координатор в "Стоп Террор" Семен Кабакаев сообщил, что сегодня по всей линии фронта идут обстрелы из запрещенных видов вооружения.



"Всё, перемирие закончилось! – отмечает Семен. - Сегодня по всей линии фронта идут обстрелы из 82мм, 120мм и 122мм арты. Раненых с нашей стороны как мне известно нет и наши дали достойный ответ врагу".



По данным Кабакаева, неделю назад из РФ в Донецк прибыл новый состав советников и командиров, все кадровые военные. "Думаю это было сделано специально, чтобы после праздников активизировать военные действия и провести ротацию", - отмечает Семен.



Напомним, что сегодня, впервые с начала перемирия (началось 23 декабря), в зоне АТО в ход пошла артиллерия.