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Корь атаковала Донетчину

13.01.2018 09:13
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Корь атаковала Донетчину

В Покровске и Покровском районе Донецкой области на вчерашний день было зарегистрировано 5 случаев заболевания кори.

Как сообщила ddk.dn.ua председатель комиссии по здравоохранению Нина Саркисян, корью заболели двое детей и трое взрослых.

В Покровске (бывшем Красноармейске) случай заболевания зафиксирован в общеобразовательной школе №6. С 15 по 19 января в учебном заведении временно приостановили занятия в связи со случаем заболевания корью одного из школьников. Об этом сообщила заместитель начальника отдела образования Покровского горсовета Виктория Темец.

Она уточнила, что в ОШ №6 заболел один ученик 1 класса. "Медики установили, что 25 декабря у ребенка был контакт с больным корью, а 8 января проявились первые признаки болезни. Во избежание контакта между учащимися и для предупреждения распространения кори среди школьников занятия в ОШ №6 приостанавливаются на неделю. Именно столько длится период возможного инфицирования. Если в течение недели не будет выявлено ни одного нового случая, учебный процесс возобновится 22 января", – пояснила замначальника отдела образования.

Как заверила заведующая первым отделением Мирноградской инфекционной больницы Евгения Твердохлеб (соседний с Покровском город Мирноград – бывший Димитров), о массовости заболевания корью речь не идет, есть только единичные случаи.

"В основном регистрируются случаи заболевания у взрослых. Сейчас в отделении проходят лечение 2 человека с этим диагнозом, всего было около 10 пациентов. У всех болезнь протекала в легкой форме или средней тяжести. По состоянию на 11 января детей, больных корью, у нас не было. Мы консультировали только одного ребенка, который находился на амбулаторном лечении от кори и не требовал госпитализации", – сообщила Твердохлеб.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжается вспышка кори – регистрируются новые случаи, в том числе среди взрослых. В Донецкой области первыми заболели корью жители Константиновки.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое быстро передается воздушно-капельным путем. Основные симптомы: высокая температура (до 40,5 °C), характерная коревая пятнисто-папулезная сыпь, кашель, насморк, реже – рвота и диарея.

Инкубационный период кори составляет 6–21 день.

Корь грозит осложнениями – пневмонией, ушной инфекцией, воспалением мозга – энцефалитом, потерей зрения, а также может привести к инвалидности и смерти.

Лекарств от кори не существует. Единственный способ защититься от болезни – вакцинация.



Теги: Донбасс, здоровье, корь, Покровск (Красноармейск), заболевания
 
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