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Министр отшутился на жалобы переселенцев
Министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос журналистов о блокировании выплаты пенсий бывшим переселенцам, которые проживают на территории Украины, заявил, что Пенсионный фонд имеет право оспаривать любое решение суда. В том числе в отношении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
"Если Пенсионный фонд оспаривает решение суда – это его право. Пенсия – это социальная выплата по статье 46 Конституции Украины. Порядок назначения выплаты определяется государство, - завил министр вчера в Мариуполе, подчеркнув, что необходимо урегулировать этот вопрос на уровне закона. - Существует несколько законопроектов. Мы сейчас работаем с авторами законопроектов".
На претензии пенсионеров, что их власть не замечает, Андрей Рева пошутил цитатой фильма "День выборов": "На митинге лилипутов – губернатор нас не замечает".
"Вот это также ситуация. Как он может вас не замечать?!" - выдал министр социальной политики.
Напомним, в последнее время управления Пенсионного фонда Украины в разных городах страны прекращают выплату пенсий гражданам, которые переехали на подконтрольную территорию из оккупированных населенных пунктов, но при этом отказались от статуса переселенца.
Теги: Донбасс, министр, пенсия, переселенцы, ВПЛ
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