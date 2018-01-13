Мониторинг Донбасса: миссию ОБСЕ подпустили к границе

13.01.2018 15:16

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посетили один приграничный район, который не контролируется правительством.



Как сообщается в последнем отчете СММ ОБСЕ (опубликован вечером 12 января), находясь в пункте пропуска на границе возле Мариновки (Шахтерский район Донецкой области) на протяжении около часа, команда СММ видела, что из Украины въехали 19 автомобилей (в частности 4 с табличками "ДНР"), а в Украину въехали 11 автомобилей (в частности 3 с табличками "ДНР"), а также вошли две женщины (в возрасте от 30 до 40 лет).