На Донбасс едут российские снайперы

13.01.2018 06:37

Представитель международного сообщества InformNapalm, журналист Роман Бурко уверяет, что на временно неподконтрольную правительству Украины часть Луганщины сегодня прибудет группа снайперов из РФ.



Со ссылкой на данные инсайдеров, Роман соощает, что "13 января, через Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга, на оккупированную русскими войсками территорию Луганщины прибудет после краткосрочной отпуска очередная группа российских снайперов".



Как утверждает Бурка, один из снайперов даже сообщил о своем возвращении в "ЛНР" на странице в ВКонтакте, добавив к посту фото с позиции, снятое, вероятно, в конце 2017 года. Позже россиянин удалил пост, но скрины остались...



"По нашим наблюдениям, снайперы боевиков на Донбассе - это в основном (90%) граждане РФ - кадровые и наемники. Большинство приезжает именно из Питера ... Такая вот "гражданская война в Украине", где граждане РФ приезжают в качестве сафари и по приказу командования ВС России убивают украинцев", - отмечает представитель InformNapalm.