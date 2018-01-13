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На Донетчине полицейский спас прохожего

13.01.2018 12:18
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На Донетчине полицейский спас прохожего

Старший участковый офицер Великоновоселковского отделения полиции Донетчины майор полиции Иван Янатьев, проезжая на служебном авто, увидел как один из прохожих внезапно упал.

Немедленно остановив автомобиль, правоохранитель бросился на помощь. По признакам было похоже, что у мужчины случился эпилептический приступ. В течение 7 минут, пока ехала "скорая", Иван проводил неотложные реанимационные меры, полностью держа жизни человека в своих руках.

Медицинская бригада доставила пациента в больницу. Как выяснилось, он уже длительное время болеет эпилепсией.

Полицейский считает, что главное в таких ситуациях не растеряться, ведь каждая потерянная минута может равняться жизни. А еще, замечает, что сделал то, что сделал бы любой на его месте, сообщает сайт полиции Донетчины.



Теги: Донбасс, помощь, полиция, приступ, эпилепсия
 
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