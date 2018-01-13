На Донетчине серьезно "отработали" один из городов

13.01.2018 17:50

Во время профилактической отработки Покровска (бывший Красноармейск, что в Донецкой области) правоохранители проверили 740 граждан, составили 60 административных протоколов, задержали 2 преступника и изъяли 3 единицы нелегального оружия.



Как отмечает ddk.dn.ua, в профилактической отработке города, в котором проживает 64520 тысячи граждан, были задействованы сотрудники областного главка, местной полиции, кинологического подразделения и военнослужащие Национальной гвардии - всего более 100 человек.



За время отработки сотрудники полиции раскрыли кражу угля из вагонов, задокументировали факт хранения наркотических средств и задержали двух преступников, которые скрывались от следствия.



Также были установлены 4 участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) и обнаружен гражданин Грузии, который нелегально находился на территории нашего государства.



Во время проверки владельцев зарегистрированного оружия было изъято 3 единицы оружия. А 66-летний бывший охотник изъявил желание добровольно сдать нелегальное оружие. Мужчина сдал охотничье ружье, срок разрешительных документов на которое уже истек.



Сотрудниками сектора ювенальной превенции были проверены 7 семей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. В результате указанных проверок было составлено 2 административных протокола за ненадлежащее исполнение родителями родительских обязанностей.



По месту жительства было проверено более 78 человек, находящихся на профилактических учетах правоохранителей. Особое внимание уделялось безопасности дорожного движения. Сотрудниками полиции было составлено 13 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения.