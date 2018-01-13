На Донетчину обрушилась новая беда

13.01.2018 20:56

Стало известно о новой вспышке африканской чумы свиней (АЧС) в Добропольском районе Донецкой области.



Как передает ddk.dn.ua со ссылкой на заместителя начальника Госпродпотребслужбы, главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Покровском районе Александра Воробьева, 11 января лабораторное исследование подтвердило диагноз АЧС у домашнего поголовья животных в селе Грузское, что на Добропольщине. По его словам, из 6 свиней, находившихся в частном подсобном хозяйстве, двое животных погибли 10 января, еще одно выглядело больным.



"В сентябре прошлого года, когда от АЧС массово погибли свиньи на территории Анновского сельсовета Добропольского района, село Грузское попало в зону наблюдения. Тогда заболевание не распространилось, и карантин был снят. Сейчас это село является эпицентром карантинной зоны", – отметил Воробьев.



По его словам, причиной последнего случая АСЧ в Грузском стало нарушение санитарных норм владельцем хозяйства, который сам мог принести вирус в хоздвор.



Он также отметил, что на территории Покровска (бывший Красноармейск) продолжают действовать ограничения, введенные ранее в связи со вспышкой АЧС в Удачном.



"Меня очень беспокоят факты несанкционированной торговлей мясом на стихийных рынках. Если из десяти продающихся в одном месте туш одна окажется зараженной АЧС – на микробиологическом уровне вирус может загрязнить все остальные, вследствие чего девять разных продавцов привезут АЧС к себе домой. А это приведет к новым очагам болезни. Не исключено, что так могло случиться и в последнем случае в Добропольском районе", – пояснил заместитель начальника Госпродпотребслужбы.



Между тем, Департамент экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации сообщил, что 12 января поступила информация о вспышке АЧС на территории Золотоколодяцкого сельсовета всё того же Добропольского района.