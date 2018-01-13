Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Начали испытывать авдеевский газопровод

13.01.2018 11:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Начали испытывать авдеевский газопровод

Сегодня, 13 января, губернатор Донецкой области Павел Жебривский посетил строительство многострадального авдеевского газопровода.

Как сообщает глава ОГА на своей странице в Фейсбуке, вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Сегодня с 10 часов утра газопровод начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки.

"Накачивают поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда – три часа должен держать газопровод такое давление, - сообщил губернатор. - После этого опустят давление в 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбирует. Потом уже можно будет полностью засыпать трубу".

Далее, по словам Жебривского, будут закачивать газ и начнут подключать дома.

Губернатор подчеркнул, что дал указание всю необходимую документацию оформлять параллельно, чтобы не затягивать процесс.

Издание avdeevka.city напоминает, что в июне 2017 года в результате боевых действий был поврежден газопровод - отвод от газораспределительной станции Авдеевка. Жители города и окрестных населенных пунктов остались без газоснабжения.

Строительство нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" стартовало 18 августа. Общая длина трубопровода по проекту составит 14,124 км. Стоимость проекта - 58 млн грн (половину заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета).



Теги: Донбасс, Авдеевка, губернатор, газопровод, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх