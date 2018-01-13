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Начали испытывать авдеевский газопровод
Сегодня, 13 января, губернатор Донецкой области Павел Жебривский посетил строительство многострадального авдеевского газопровода.
Как сообщает глава ОГА на своей странице в Фейсбуке, вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Сегодня с 10 часов утра газопровод начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки.
"Накачивают поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда – три часа должен держать газопровод такое давление, - сообщил губернатор. - После этого опустят давление в 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбирует. Потом уже можно будет полностью засыпать трубу".
Далее, по словам Жебривского, будут закачивать газ и начнут подключать дома.
Губернатор подчеркнул, что дал указание всю необходимую документацию оформлять параллельно, чтобы не затягивать процесс.
Издание avdeevka.city напоминает, что в июне 2017 года в результате боевых действий был поврежден газопровод - отвод от газораспределительной станции Авдеевка. Жители города и окрестных населенных пунктов остались без газоснабжения.
Строительство нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" стартовало 18 августа. Общая длина трубопровода по проекту составит 14,124 км. Стоимость проекта - 58 млн грн (половину заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета).
Теги: Донбасс, Авдеевка, губернатор, газопровод, Жебривский
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